Champions League: finale negli USA ,poi la smentita

Champions League finale USA – Nei giorni scorsi sono circolate alcune voci secondo le quali la UEFA starebbe valutando la possibilità di portare la finale di Champions League fuori dall’Europa, precisamente negli Stati Uniti d’America. L’indiscrezione era stata lanciata dal portale di notizie americano Morning Consult. Secondo il sito internet, l’agenzia di marketing del massimo organismo calcistico europeo avrebbe discusso con potenziali partner commerciali l’idea di spostare la finale del 2024 negli USA, con il MetLife Stadium del New Jersey come possibile sede. Tuttavia, come segnalato invece dall’Associated Press, la cosa non si farà, almeno per il momento. Una fonte a conoscenza della situazione ha spiegato come la UEFA possa prendere in considerazione questa possibilità per il futuro, ma non per il 2024, anno in cui verranno disputati gli Europei in Germaina. Alti dirigenti della UEFA hanno valutato questa possibilità per la prima volta nel 2016, mentre un imprenditore spagnolo nel settore dei media ha dichiarato l’anno scorso che la UEFA avrebbe sondato l’idea di organizzare la finale di Champions League del 2021 sempre in America. Idea non concretizzata, dato che l’organizzazione dell’evento è stata poi assegnata a San Pietroburgo. La UEFA ha di recente definito le sedi per le finali 2020-2024; oltre a San Pietroburgo nel 2021, le altre sono: Istanbul a maggio 2020, Monaco di Baviera nel 2022 e il Wembley Stadium di Londra nel 2023.