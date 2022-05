Ieri, 25 maggio 2022, si è svolto un incontro tra Cgil, Cisl e Uil metropolitane e il Prefetto di Bologna. Nell’incontro, è stata valutata la situazione legata agli attacchi delle sedi sindacali, e dei sistemi informatici e social web sindacali.

Si è quindi convenuto di mettere in atto azioni tese al presidio delle sedi, con una grande attenzione a ciò che evolve nel territorio, al fine di prevenire eventuali nuovi danneggiamenti e individuare gli artefici degli imbrattamenti e degli attacchi alla identità delle sedi sindacali e dei loro simboli.

Occorre lavorare per una cultura del rispetto reciproco e del corretto comportamento democratico, che si deve esprimere in modo trasparente e non strumentale ad altre finalità.

Cgil Camera del lavoro metropolitana di Bologna

Maurizio Lunghi

Cisl Area metropolitana bolognese

Enrico Bassani

Uil Emilia-Romagna e Bologna

Giuliano Zignani