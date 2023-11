Cerimonie di laurea in Piazza San Marco

L’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano De Martin, e il consigliere Nicola Gervasutti, sono intervenuti oggi alle cerimonie di laurea dell’Università Ca’ Foscari Venezia che si sono tenute in Piazza San Marco nella mattinata e nel pomeriggio, dove circa un migliaio di neodottori hanno ricevuto il diploma.

Dopo i saluti della rettrice Tiziana Lippiello, in mattinata il consigliere Gervasutti ha portato le congratulazioni dell’Amministrazione comunale: “E’ per me un onore e un’emozione essere qui con voi, in uno dei giorni più importanti della vostra vita, nella piazza più bella del mondo nella città più bella del mondo. Sono emozionato tanto quanto voi, ve lo assicuro. Spero che chi verrà dopo di voi voglia continuare a studiare qui a Venezia, nella ‘più antica città del futuro’, in grado di offrire ai giovani una formazione d’eccellenza e una piena vivibilità delle città. Siete giunti alla fine di un percorso dal quale spero trarrete tutto il bagaglio necessario per conseguire i vostri obiettivi personali, professionali o di studio, sempre motivati dall’intraprendenza e dalla passione che spetta alla vostra generazione”.

Nel pomeriggio, invece, queste le parole dell’assessore De Martin: “Oggi non è solo la cerimonia che vi consacra dottori e che pubblicamente vi consegna alla società, è la festa dovuta a corollario di impegni mantenuti. Consacra i vostri saperi acquisiti, che non devono rimanere intimi, devono diventare il bene collettivo. Il mio personale augurio è quello che possiate realizzare i vostri sogni, e se proprio non saranno quelli, di non vivere con il rimpianto le vostre decisioni, altresì l’augurio lo estendo perché possiate diventare autonomi dal punto di vista economico senza dimenticare le vostre passioni; le passioni fanno parte della vita e non sono meno importanti. Aiutateci a mantenere il lavoro come elemento imprescindibile della dignità al fine di essere donne e uomini fino in fondo, occasione di espressione delle conoscenze e della creatività dell’essere umano. Cercate il giusto e il bello, non in modo effimero, gli studi vi hanno permesso di imparare a cercare la verità. Buona strada e buona fortuna”.

Come da tradizione, sono inoltre stati nominati i migliori studenti e studentesse della sessione per ciascuna delle quattro aree disciplinari dell’ateneo: Nadia Erisimo per l’area economica, Francesca Andrioli per l’area umanistica, Gaia Tilotta per l’area linguistica e Nicola Miotto per l’area scientifica. A salire sul palco alla cerimonia della mattina per un saluto Nicola Miotto, mentre a quella del pomeriggio Nadia Erisimo. La cerimonia si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco.