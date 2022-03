Venerdì 25 marzo 2022 – “Quanto sta accadendo in Basilicata nelle ultime settimane sul fronte politico ha assunto ormai dei tratti grotteschi, talvolta surreali, non privi purtroppo di conseguenze che stanno impattando in maniera pesantissima sulla condizione sociale ed economica dei cittadini lucani, già fortemente provati dalla pandemia e dal celere rincaro del costo della vita a causa della crisi energetica”.