Centro storico, sgombero palazzo crollato di via Pré 12

Dalle prime ore di martedì mattina in centro storico è in corso lo sgombero del palazzo al civico 12 di via Pré, un edificio diventato uno dei simboli del degrado del centro storico perché abbandonato ormai da più di 20 anni e in parte crollato.

All’interno del palazzo risultano presenti 4 cittadini di origini senegalesi, volti noti alle forze dell’ordine, che da qualche tempo lo avevano occupato tagliando la catena che lo teneva chiuso al pubblico e vi si erano installati.

Alle operazioni di sgombero partecipano i carabinieri della stazione della Maddalena, una decina di agenti della Locale e personale di Aster, incaricato di chiudere il palazzo una volta sgomberato insieme con una ditta privata.

L’edificio, come detto, era abbandonato dal 1994 e nel 2007, privo di manutenzione, era crollato costringendo commercianti e residenti dei dintorni ad abbandonare la zona per circa un mese e poi convivere per altri lunghi mesi con ponteggi e operai.