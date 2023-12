CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 23 Dicembre 2023

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito e locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio ancora tempo stabile con molti addensamenti al Nord-Est; sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie, o nubi basse tra Romagna, pianure venete e Friuli

AL CENTRO



Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, addensamenti bassi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nubi basse sulle regioni tirreniche, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità bassa diffusa sul versante tirrenico e sereno sulle regioni adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE