CENTRO METEO ITALIANO. Previsioni Meteo 21 Dicembre 2023

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino ampi spazi di sereno, attesi banchi di nebbia lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito a nord-est, isolati piovaschi sulla Valle d’Aosta. In serata e in nottata attese precipitazioni sui rilievi di confine, nevose oltre 1300-1500 metri.

AL CENTRO



Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni Tirreniche. Tempo invariato altrove.