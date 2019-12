Centocelle: riapre la Pinseria Cento55

Riaperta la Pinseria Cento55, Baraka Bistro: “Presto torniamo anche noi”.

Riapre la Pinseria Cento55 a via delle Palme. Non solo, il gestore del Baraka Bistrot, dopo l’attacco del 9 novembre verrà aperto di nuovo.

All’inaugurazione della pinseria era presente anche il sindaco di Roma Virginia Raggi: “È un bel momento. Questi ragazzi hanno saputo reagire e andare avanti a testa alta, anche con il sostegno di un quartiere che li accoglie e sta loro accanto. Così si comporta una comunità unita”.

La riapertura è stata possibile grazie anche alla raccolta fondi, che è arrivata a 5000 euro di donazioni, grazie a contributi di Centocelle e non solo.

Marco Nacchia, proprietario del Baraka Bistro, inizialmente aveva detto sicuro: “Non riaprirò, il mio è il terzo spazio bruciato in pochi mesi e sta succedendo qualcosa che è più grande di noi”.

Ma poi, quando ha visto che i proprietari della pinseria hanno riaperto, ha deciso di non chinare la testa: “Ci rimettiamo in piedi anche noi e lo facciamo grazie all’impegno della Regione Lazio che è stata l’unica a darci un aiuto concreto. È stato fondamentale per trovare la forza di ricominciare. Abbiamo inviato tutta la documentazione necessaria e da gennaio ci mettiamo a lavoro per risistemare il locale”.