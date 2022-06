Centinaia di studenti hanno suonato tra le strade e in Galleria per l’evento conclusivo di Scuola Viva

Il Sindaco Manfredi: “Un’onda musicale oggi ha attraversato Napoli, da piazza Carità a via Chiaia, alla Galleria Umberto, dove centinaia di ragazzi hanno dato vita ad una manifestazione bellissima che ha riportato al centro tutta l’energia positiva dei nostri giovani”. Per la Vicesindaca Mia Filippone la manifestazione è ”un bellissimo segnale per la città e ringrazio la Regione, le scuole e i maestri musicisti che hanno messo in moto un’onda di gioia di vivere di cui tutti abbiamo bisogno ma soprattutto i bambini e i ragazzi”.