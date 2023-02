Il Censimento permanente delle imprese, avviato il 28 novembre 2022, consente di cogliere i cambiamenti in atto nel sistema produttivo nazionale.

A due mesi dall’avvio, sono stati compilati circa il 21% dei questionari, mentre il 7% è in fase di compilazione. Le regioni in cui c’è un maggior ritardo nelle risposte sono Molise, Calabria e Sicilia, mentre risultano virtuose nella compilazione la Lombardia, il Friuli-Venezia Giulia, il Veneto e il Trentino.

Le circa 280 mila imprese coinvolte nella rilevazione multiscopo, che hanno ricevuto la lettera informativa dall’Istat per partecipare al Censimento, hanno tempo fino al 31 marzo 2023 per compilare il questionario online tramite il portale Statistica & Imprese.

A supporto delle imprese chiamate a partecipare, l’Istat ha attivato un servizio integrato di assistenza per consentire una più ampia partecipazione e rispondere alle diverse esigenze informative. Sono disponibili un numero verde gratuito 800.18.88.47, una mail dedicata censimentopermanente.imprese@istat.it, una raccolta di FAQ e News.

L’Istat, inoltre, al fine di raccontare il mondo che ruota intorno alla rilevazione in corso, ha avviato a gennaio il progetto” Diario del Censimento delle imprese”, che accompagnerà la rilevazione sino alla conclusione delle operazioni.

Un appuntamento quindicinale che offre approfondimenti tematici curati dagli esperti Istat, interviste esclusive ai principali stakeholder, iniziative speciali, informazioni utili e tanto altro.

Leggi i primi due numeri e iscriviti per ricevere il Diario del Censimento delle imprese.