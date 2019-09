Cellole, comunità a lutto

ambulanza

La comunità cellolese è a lutto per la morte di Caterina Benevello. Quanto accaduto questa mattina a Baia Domizia su via Fontanavecchia ha scosso tutti. Caterina era un’instancabile lavoratrice ed oggi, come tutti i giorni, si stava recando a lavoro presso un noto albergo della zona. Eppure proprio lungo la strada ha incontrato la morte che non le ha lasciato scampo. L’impatto della sua Renault Twingo con una Bmw che giungeva dal lato opposto di marcia è stato fatale. Nello schianto sono rimasti coinvolti anche tre giovani che viaggiavano sull’altra vettura rimasti feriti. Il traffico è stato bloccato per ore. Sul posto sono giunti carabinieri e vigili del fuoco insieme agli operatori del 118. Caterina, che non aveva neppure ancora compiuto 47 anni, lascia il marito e i suoi figli, tutti ancora molto giovani. Era una madre esemplare e molto amata.