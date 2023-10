In occasione delle celebrazioni per i 110 anni dall’apertura del Teatro Toniolo del Settore Cultura del Comune di Venezia, il centro di Mestre sarà riportato nel tempo da una spettacolare rievocazione storica della vita al 1913, anno di inaugurazione del Teatro. E alle 19.30 il Teatro apre le porte per un evento unico: il Galà Lirico a cura del Teatro la Fenice di Venezia che porterà in scena una selezione di brani dal Rigoletto di Giuseppe Verdi.

Tra le ore 16.00 e le 18.30 alcune aree del centro città – tra via Palazzo, Piazzetta Matter, Piazza Ferretto e Largo Divisione Julia – saranno animate dalle rievocazioni di scene di vita dell’epoca, un mercato dei mestieri antichi e tradizionali, oltre che dall’intrattenimento per grandi e piccini con il Teatro dei Burattini, cantastorie, gruppi di musiche e danze popolari, comici di strada, acrobati, e la Fanfara del Regio Esercito. Gli artisti si esibiranno a rotazione spostandosi in diversi posti all’interno dell’area scenica, in modo da dar vita a una sorta di flash mob dinamico.

A seguire, alle ore 19.30 in Teatro, avrà luogo un Galà Lirico a cura del Teatro la Fenice di Venezia, che porterà in scena una selezione di brani dal Rigoletto di Giuseppe Verdi, prima opera rappresentata all’inaugurazione del teatro nel 1913. Il concerto sarà gratuito su prenotazione obbligatoria da oggi, 10 ottobre alle ore 15.00, su https://www.comune.venezia.it/content/gal-lirico-arie-e-duetti-rigoletto

Protagonisti della serata saranno Armando Gabba, nel ruolo di Rigoletto, Giulio Pelligra, quale Duca di Mantova e Lucrezia Drei, quale Gilda; l’Orchestra del Teatro La Fenice sarà condotta dal M.° Marco Paladin.

Le scenografie dello spettacolo sono realizzate in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Venezia. A seguito del concerto ci sarà un breve momento di incontro in Piazzetta Malipiero riservato ai partecipanti.

L’ingresso è libero su prenotazione obbligatoria. È gradito l’abito scuro.Iinformazioni> www.culturavenezia.it/toniolo