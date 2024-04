Celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Autismo al Teatro Politeama

Incontro Emozionante per Sensibilizzare e Condividere

Il Comune di Palermo e l’Associazione Nazionale Parlautismo si preparano ad accogliere la Giornata Mondiale dell’Autismo il prossimo 7 aprile presso il prestigioso Teatro Politeama. Una serata dedicata alle esibizioni e alle performance straordinarie, frutto di un anno di preparativi da parte di scuole paritarie, istituti pubblici, associazioni ed enti dedicati.

Coinvolgimento e Partecipazione

Manifestazione Sostenuta dall’Amministrazione Comunale

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Parlautismo, abbraccia la manifestazione come propria, con l’obiettivo di promuovere condivisione, servizi innovativi e spettacoli emozionanti. Nonostante i progressi compiuti, come l’eliminazione della revisione sui soggetti autistici e la spesa dedicata alla costruzione di servizi, resta ancora molto da fare.

Dati e Statistiche

Situazione Attuale degli Soggetti Autistici a Palermo

Secondo i dati forniti dall’U.O.C. Disturbi dello Spettro Autistico dell’ASP, a Palermo e provincia sono quasi 5 mila i soggetti autistici, di cui circa 3.800 sono scolarizzati. Questi numeri evidenziano l’importanza di continuare a sensibilizzare e a implementare servizi dedicati per garantire il benessere di una popolazione numerosa e variegata.