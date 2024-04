Celebrazioni del 2777° Natale di Roma

Programma Culturale Ricco di Incontri e Spettacoli

Con l’avvicinarsi della festa del 21 aprile, Roma si prepara a celebrare il suo 2777° anno dalla fondazione con un eccezionale programma culturale.

Eventi Speciali in Villa di Massenzio

Sabato 20 aprile, dalle 20 alle 22, presso la Villa di Massenzio, sarà inaugurata la nuova illuminazione dei monumenti, rendendo accessibile l’area archeologica anche di notte.

Mostra “La Dea Roma” di Pietro Tenerani

Dal 21 aprile, presso la Sala Santa Rita in via Montanara, si terrà la mostra gratuita dedicata alla Dea Roma, con l’esposizione dell’erma realizzata da Pietro Tenerani nel 1851.

Visite Guidate e Laboratori

Le celebrazioni includono visite guidate e laboratori per scoprire la storia e i segreti di Roma. Dalle opere d’arte al patrimonio archeologico, sarà un’esperienza coinvolgente.

Mostre Temporanee nei Musei

Nei Musei in Comune sarà possibile visitare numerose mostre temporanee, tra cui “VRBS Roma” ai Musei Capitolini e “Reality Optional” alla Galleria d’Arte Moderna.

Informazioni Utili e Prenotazioni

Per partecipare agli eventi è necessaria la prenotazione tramite il numero 060608. Le persone sorde possono prenotare anche tramite il servizio CGS Comunicazione Globale per Sordi di Roma Capitale.

Promozione e Organizzazione

Le iniziative sono promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con l’organizzazione a cura di Zètema Progetto Cultura.

Supporto alle Iniziative Culturali

Aiutaci a sostenere queste iniziative culturali per celebrare al meglio il Natale di Roma. Visita il link per maggiori informazioni su come contribuire: https://www.buymeacoffee.com/asktojk

Segui gli aggiornamenti su www.comune.roma.it – #NatalediRoma2024.