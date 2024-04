Celebrazione delle Eccellenze: Il Premio Festa di San Marco a Palazzo

Onorare il Contributo alle Arti e alle Scienze

Nella suggestiva cornice della Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, si è svolta oggi la sesta edizione del “Premio Festa di San Marco”. Un evento imperdibile, voluto dall’Amministrazione comunale di Venezia, dedicato a coloro che hanno contribuito all’eccellenza nel territorio metropolitano.

Omaggio alla Città e alla sua Storia

L’apertura della cerimonia è stata accompagnata dalle melodie del Coro del Teatro La Fenice, con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e La Barcarola di Giuseppe Verdi. Un omaggio emozionante alla città e alla sua ricca tradizione culturale.

Riconoscimenti e Meriti

I sindaci dei Comuni della Città metropolitana hanno consegnato i premi a individui, enti e associazioni che hanno contribuito al prestigio della città con il loro impegno e dedizione. Dai settori economici alle forze dell’ordine, dalle istituzioni culturali alle università, ogni categoria ha ricevuto il giusto riconoscimento per il suo contributo alla comunità.

Celebrazione dei Cittadini Veneziani

Numerosi cittadini di Venezia hanno ricevuto l’osella e la pergamena, simboli di gratitudine e riconoscimento per il loro impegno nello sport, nel volontariato e nel mantenimento delle tradizioni cittadine. Inoltre, due premi speciali sono stati assegnati al diplomatico Umberto Vattani e ai curatori del Padiglione Venezia, per il loro straordinario contributo alla promozione della città a livello internazionale.

Conclusione con Tradizione e Riconoscimento

La cerimonia si è conclusa con la consegna del tradizionale bòcolo a tutte le donne presenti, simbolo di affetto e stima. Un momento toccante che ha sottolineato l’importanza della tradizione e del rispetto reciproco nella comunità veneziana.

L’evento è stato un’occasione unica per celebrare le eccellenze della città e per rinnovare l’impegno verso un futuro di crescita e prosperità per Venezia e il suo territorio metropolitano.