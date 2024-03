Celebrazione dell’8 marzo: Iniziative della Regione Puglia per promuovere la parità di genere

La Regione Puglia si impegna in numerose iniziative per celebrare la Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, momento importante per riconoscere le conquiste delle donne e promuovere l’uguaglianza di genere, oltre a sensibilizzare sulla salute psicofisica.

Questa mattina, presso il Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari, l’assessora al Welfare Rosa Barone e la direttrice del Dipartimento Welfare Valentina Romano hanno partecipato alla presentazione del progetto scientifico “La percezione delle discriminazioni su categorie vulnerabili”. L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure accademiche e istituzionali, con l’obiettivo di promuovere politiche anti-discriminazione nell’ambito del welfare.

Nel frattempo, la consigliera regionale Grazia Di Bari ha preso parte all’evento “Una è centomila – Quello che le donne dicono” a Molfetta, organizzato dalla onlus “Contasudinoi”, per celebrare le eccellenze del territorio e promuovere il dialogo su temi importanti.

Domani, il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese parteciperà a un incontro pubblico a Foggia contro l’autonomia differenziata, mentre l’assessora regionale all’Ambiente Anna Grazia Maraschio presenzierà a un workshop su “Donne dal Sud. Storie che ispirano”, a Lecce, per condividere esperienze di coraggio e passione.

Inoltre, sono previsti numerosi eventi promossi dalle Aziende ospedaliere pugliesi per sensibilizzare sulla salute delle donne, inclusi screening oncologici gratuiti e iniziative di prevenzione.

In occasione dell’8 marzo, diversi centri vaccinali della ASL di Lecce offriranno gratuitamente il vaccino anti Papillomavirus (HPV) e promuoveranno attività di sensibilizzazione sulla salute della donna.

Infine, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi organizzerà un open day per la vaccinazione HPV e incontri a tema sul babywearing e sul pavimento pelvico al Consultorio familiare di Mesagne.

L’impegno della Regione Puglia testimonia l’importanza di celebrare la giornata internazionale della donna attraverso azioni concrete volte a promuovere il benessere e l’uguaglianza di genere.