Cdu di Merkel sconfitta in due Länder-chiave

In Germania, stando ai primi exit poll della ZDF, la Cdu della cancelliera è stata nettamente sconfitta nel Baden-Württemberg, e in Renania-palatinato. Nel primo Land i Verdi di Wienfried Kretschmann sono in netto vantaggio alle regionali con il 31,5% dei voti.

La Cdu, con Susanne Eisenmann, crolla al 23%. Non va meglio per lei in Renania-Palatinato, dove i socialdemocratici di Malu Dreyer sono in vantaggio con il 33,5% rispetto ai cristiano-democratici che, con Christian Baldauf, sono fermi al 25,5%. Stando agli exit poll, l’ultradestra di Afd ha ottenuto il 10,5%, i verdi hanno il 9,5%, i liberali il 6,5, e la Linke (sinistra) il 3%.

“Non è una buona serata per la Cdu”, ha detto il segretario generale della Cdu, Paul Ziemiack, mentre per il vicecancelliere dell’Spd, Olaf Scholz, “quella di oggi è una buona giornata, anche perché dimostra che un governo senza la Cdu è possibile, in questo Paese”. In entrambi i Laender, dove la Cdu ha riportato sconfitte da record, è possibile costituire una coalizione semaforo (verde-rosso-gialla), fra ecologisti, Socialdemocratici e Liberali.

“Portare avanti la coalizione ‘semaforo’ sarebbe la nostra prima opzione”, ha detto Malu Dreyer, la ministra presidente uscente dell’Spd, nella Renania-Palatinato. “Penseremo all’insieme. Per garantire un governo stabile”, ha dichiarato Winfried Kretschmann, il governatore verde che ha vinto di nuovo in Baden-Wuerttemberg, a proposito della coalizione con cui governerà.