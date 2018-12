Cavalcavia della Valsugana perde i pezzi nella strada sottostante. Automobilista salvo per miracolo

La Polizia Locale ha chiuso la strada provinciale 1 per diverse ore

Alcuni calcinacci si sono staccata dalla parte inferiore del cavalcavia della Valsugana a Levico. E’ accaduto domenica notte e, a raccontarlo è un automobilista “fortunato” che ha evitato i pezzi per miracolo. I blocchi di cemento sono crollati nella strada sottostante, la statale 1. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Levico Terme, per mettere in sicurezza il ponte, in attesa di accertamenti futuri. La Polizia Locale della Valsugana ha chiuso la strada per i sopralluoghi, oltre alla ferrovia che transita proprio sotto al cavalcavia.