Nel 2020 aumenta la mortalità per molte delle principali cause di morte

L’analisi dei dati definitivi sulle cause dei decessi avvenuti in Italia nell’intero anno 2020 consente di valutare dettagliatamente i primi effetti sulla mortalità per cause specifiche della pandemia da Covid-19. I dati sono desunti dalle schede individuali per la denuncia delle cause di morte compilate dai medici.

Nel 2020 i decessi sono 746.324, 108.496 casi in più rispetto alla media del periodo 2015-19. Anche nel 2020 l’Italia è tra i paesi UE a più bassa mortalità.

Sono 227.350 i morti per malattie circolatorie, 177.858 quelli per tumori, 78.673 per Covid-19 e 57.113 per malattie respiratorie.

Aumentano i tassi di mortalità per polmoniti e influenza (+13%), diabete (+12%), demenze (+6%), malattie genitourinarie (+11%), alcune circolatorie (+8%), cadute accidentali (+14%). Si riduce il tasso per gli accidenti da trasporto (-27%).

Crescono le morti per polmoniti e influenza negli istituti di cura (+42%), per demenze nelle strutture residenziali (+29%), per tutte le cause nelle abitazioni.

Tutti i dati sulle cause di morte in Italia con un dettaglio superiore a quello illustrato nel report e in serie storica (dal 2003) sono disponibili al link http://dati.istat.it/ , Tema “Salute e sanità”, voce “Cause di morte”.