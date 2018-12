Catanzerese, incidente mortale per due ragazzi di 18 e 19 anni sulla Statale 106

Scontro frontale nella notte tra Suv e Fiat 600. Alessio morto sul colpo, Giuseppe deceduto in ospedale

Bruttissimo incidente nella notte sulla strada statale 106 a Simeri Mare, nel catanzarese. Hanno perso la vita due ragazzi di 18 e 19 anni, Alessio Bianco e Giuseppe Putrone. Scontro frontale tra Fiat 600 dei ragazzi e un Suv della BMW, che ha ucciso sul colpo Alessio. Giuseppe invece, dopo essere stato estratto dalle lamiere e portato in codice rosso al pronto soccorso, è deceduto poco dopo nell’ospedale di Catanzaro. Il conducente del Suv è rimasto ferito, sarebbe comunque in buone condizioni. L’impatto ha scaraventato i pezzi delle vetture a decine di metri di distanza.

La statale, chiamata strada della morte, è rimasta chiusa per diverse ore, in entrambe i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e del Comando provinciale di Catanzaro e i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina. Le cause del frontale sono ancora da accertare.