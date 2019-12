Cassia: 7 gennaio riaperta come senso unico alternato

Dal 7 gennaio il tratto della via Cassia che attraversa la Regione Toscana sarà riaperto come senso unico alternato.

Durante la riunione che si è tenuta a Palazzo Strozzi, è stato deciso il destino della via Cassia nel tratto franato. All riunione erano presenti il presidente della Toscana Enrico Rossi, i sindaci di Radicofani, San Casciano dei Bagni, Castiglione d’Orcia, Abbadia San Salvatore e Pian Castagnaio. C’era il sindaco di Montalcino, presidente della Provincia di Siena, e il consigliere regionale Bezzini. C’erano l’Anas, i tecnici della Regione e in collegamento video quelli di Genio Civile e Consorzio Val di Paglia.

Alla fine, è stato stabilito che la via sarà riaperta il 7 gennaio come senso unico alternato. Sarà inoltre percorribile da mezzi pesanti.

L’Anas si è già messa al lavoro perché tutto questo sia possibile. La spesa prevista sarà tra i 170 mila, a cui è necessario aggiungere altri 30 mila per interventi lungo tratti non ancora franati ma pericolosi.

Enrico Rossi spiega che: “Abbiamo chiesto che lungo il corso d’acqua sia realizzato un sopralluogo per la compilazione puntuale di un elenco di somme urgenze ma anche di interventi per l’eliminazione del rischio residuo. Ma come Regione, chiamata a coordinare gli interventi di Protezione Civile, non vogliamo che sindaci e Province restino soli. Mi appello al Governo e al primo ministro per chiedere attenzione, il riconoscimento di qualche finanziamento e un’altra volta, purtroppo, la dichiarazione di stato di emergenza. Poi, se l’entità degli interventi da mettere in campo sarà rilevante non ci sottrarremo da stanziare anche risorse regionali”.