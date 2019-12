Debutta a Casole d’Elsa Presepivm, lo spettacolo dedicato alla natività.

A due anni dal debutto, seconda edizione quest’anno di ‘Praesepivm’, spettacolo open air dedicato alla Natività che ha per teatro il paese di Casole d’Elsa, in provincia di Siena. La rappresentazione, che sarà ripetuta per sei giorni – il 26,28 e 29 dicembre 2019 e poi l’1, il 5 e il 6 gennaio prossimi – si tiene all’aperto, trasformando Casole d’Elsa in un palcoscenico.

Nello spettacolo sono impegnati più di 300 tra attori e comparse, impegnati in 30 scene in contemporanea, sia quelle classiche della Natività che di un vero e proprio villaggio dell’epoca: prevista anche una battaglia tra gladiatori. Impiegati anche 100 animali tra cui anche cammelli oltre a asini, pecore, galline.

Il percorso completo riservato agli spettatori è più di un chilometro e si snoda per le vie del centro storico di Casole D’Elsa. A curare l’allestimento una squadra di 60 tecnici, tutti volontari abitanti del paese. “Si tratta – spiega l’ideatrice e regista, Luciana Calamassi – di un’edizione rinnovata che parte da una solida tradizione, uno spettacolo a cielo aperto per ricreare un’atmosfera unica tra colori, suoni, sapori ed emozioni. Non è un presepe vivente, ma una rappresentazione che ha per scena finale la natività: ma per arrivare a questo c’è tutto un paese che spinge il pubblico verso la luce”.