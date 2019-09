Caso di virus Dengue a Genova, ecco i sintomi della malattia

Martedì 24 settembre è stato segnalato dall’ASL3 a Genova un caso “importato” (il contagio è avvenuto in Sri Lanka) di dengue, una malattia infettiva, trasmessa da un particolare tipo di zanzara (genere aedes). Il virus, presente in paesi tropicali e subtropicali, non viene trasmesso da persona a persona.

I SINTOMI -Si dovrebbe sospettare di avere la Dengue quando si registra una febbre elevata (40°C) accompagnata da due dei seguenti sintomi: forte mal di testa, dolore dietro gli occhi, nausea, vomito, ghiandole gonfie, dolori muscolari e articolari, eruzione cutanea. (Dal sito del ministero della Salute).