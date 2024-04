COMUNICATO STAMPA

CASO DI SUCCESSO: L’ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE PER LIBERARSI

DEFINITIVAMENTE DAI DEBITI E USCIRE DA UN INCUBO

Abbiamo il piacere di comunicarVi un caso di successo dello Studio legale Scaglione che riguarda

la storia del nostro Cliente che ha accumulato debiti a seguito di un’attività d’impresa cessata a

causa dell’improvvisa riduzione delle commesse.

È quindi ricorso alla nuova procedura di Esdebitazione del debitore incapiente, prevista dal

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCI), con la possibilità di ottenere immediatamente

la liberazione dai debiti, evitando così di assistere alle azioni di recupero dei creditori senza

ottenere nulla se non la permanenza dello stato di debitore.

a) Le cause del sovraindebitamento

Il Cliente ha accumulato diversi debiti dopo che la principale cliente della propria ditta ha interrotto

il rapporto di collaborazione.

Ciò ha comportato una consistente perdita di lavoro e di redditività dell’azienda portandola alla

chiusura.

Il Cliente ha cercato di pagare i propri creditori per quanto possibile ma non è riuscito a saldare i

propri creditori e al contempo sostenere tutti gli impegni economici richiesti per il mantenimento

della propria famiglia, tra cui la madre anziana e con solo una piccola pensione sociale. Il Cliente,

infatti, si è fatto carico di mantenere l’anziana madre ed il fratello fino a quando quest’ultimo ha

vissuto sotto lo stesso tetto del Cliente e della madre.

Le circostanze sopra descritte hanno impedito che il Cliente potesse avere delle somme di denaro

disponibili per i propri creditori per cui ha ritenuto opportuno di intraprendere la strada della

composizione della crisi da sovraindebitamento attivandosi con la procedura di Esdebitazione

dell’incapiente trovando, con l’ausilio dello Studio legale Scaglione, la soluzione per poter far

fronte ad un’esposizione debitoria di circa 90 mila euro.

b) La soluzione

Ricostruita la composizione della massa passiva (ossia dei debiti accumulati) e le possibili risorse

patrimoniali che il Cliente avrebbe potuto mettere a disposizione dei creditori la soluzione ritenuta

più opportuna è stata quella della Esdebitazione del debitore incapiente prevista dall’art. 283 del

D. Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) e introdotta a fine 2020 con l’art.

14-quaterdeciese nella Legge n. 3 del 27.01.2012 (Legge c.d. “salva-suicidi”).

È stata richiesta, pertanto, la nomina del Gestore OCC il quale ha reso la Relazione ex 283 CCI e,

confermata la soluzione liquidatoria e la completezza e attendibilità della documentazione

depositata, ha espresso giudizio positivo.

In accoglimento del Ricorso e della Relazione dell’OCC il Tribunale di Bologna con decreto del

15/03/2024 ha disposto l’apertura della Procedura di Esdebitazione del debitore

incapiente dichiarando definitivamente inesigibili nei confronti del Cliente tutti i debiti

anteriori alla data di deposito del ricorso.

c) I benefici

Con l’apertura della Procedura, dunque, il Cliente ha ottenuto l’esdebitazione, ossia la liberazione

dai debiti e l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti (cfr. artt. 283 CCI).

Cliente, in sintesi, non dovrà più pagare alcunché ai propri creditori poichè è stato lo stesso

Tribunale a dichiarare che non ha e verosimilmente non avrà nemmeno in futuro somme disponibile

a pagare i propri creditori.

In questo modo il Cliente si è liberato da tutti i debiti rimasti impagati a differenza di quanto

sarebbe accaduto nel caso in cui non accedendo alla procedura di Esdebitazione del debitore

incapiente avrebbe proseguito con subire passivamente le azioni di recupero dei propri creditori.

C’è un nuovo inizio per il Cliente, senza debiti; il c.d. fresh start tanto inseguito dalla legge su

sovraindbeitamento