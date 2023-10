Carta d’identità elettronica, open day sabato 21 e domenica 22 ottobre

Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 21 e 22 ottobre 2023 con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VII e XI nella giornata di sabato e degli Ex Punti Informativi del centro anche la domenica.

“Anche in questo weekend garantiamo il servizio di prenotazione per la Carta d’Identità Elettronica a Roma grazie allo sforzo dei Municipi e alle aperture degli Ex Punti Turistici Informativi del centro città. Tutto ciò è possibile grazie al grande impegno dei Dipartimenti competenti, dei Municipi e di tutti gli ufficiali di anagrafe coinvolti, a cui va il mio più sentito ringraziamento”, ha commentato l’assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle 9 di venerdì 13 ottobre, fino a esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno .

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

ORARI E INDIRIZZI DEI MUNICIPI COINVOLTI:

MUNICIPIO VII: la sede di Piazza di Cinecittà 11, sarà aperta sabato 21 ottobre dalle ore 08.30 alle 16.30

MUNICIPIO XI: la sede di Via Portuense 579, sarà aperta sabato 21 ottobre dalle ore 08.00 alle 16.00

GIORNI E ORARI APERTURA EX PIT:

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 21 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e domenica 22 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30.