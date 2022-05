Trieste, 25 mag – Assegnare nell’assestamento di Stabilità

finanziaria estiva oltre 40 milioni alle micro, piccole e medie

imprese per far fronte all’incremento eccezionale dei costi

energetici: la misura è stata anticipata dal governatore del

Friuli Venezia Giulia in un incontro a Trieste con le categorie

economiche, insieme all’assessore alle Attività produttive.

Il provvedimento, come è stato evidenziato dal governatore, mira

a coprire un’amplissima platea di imprese mediante contributi

erogati con la stessa modalità snella dei ristori Covid. La

novità, che è stata salutata con unanime soddisfazione dalle

categorie, sarà ora al vaglio tecnico della direzione Attività

produttive di concerto con la direzione Difesa dell’ambiente ed

Energia per definirne i dettagli ed essere quindi sottoposta

all’attenzione delle Autonomie, come è stato rilevato dal massimo

esponente dell’Esecutivo, per una piena condivisione.

ARC/PPH/ma