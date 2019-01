Carige, Brancadoro Presidente del Comitato di Sorveglianza

Il Presidente neoeletto dell’Organo Commissariale vanta una vasta esperienza nell’ambito del diritto societario, dei mercati finanziari e delle procedure concorsuali

Il Comitato di Sorveglianza di Banca Carige, insediatosi il 2 gennaio 2019, ha nominato Presidente il Professor Avvocato Gianluca Brancadoro, ai sensi dell’art. 71 T.U.B. Docente di Diritto Commerciale nell’Università di Teramo, Gianluca Brancadoro è avvocato partner dello Studio Brancadoro – Mirabile con sedi a Roma e Milano. Consulente di grandi gruppi industriali e finanziari, è stato nell’ultimo triennio Presidente del Collegio Sindacale della S.G.A. Spa, la Società per la Gestione di Attività controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze specializzata nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati.

Su Carige “non è una notizia buona quella che è arrivata dalla BCE” anche se “continuo ad avere fiducia perché si possa risolvere la questione” perché “perdere Carige per Genova e la Liguria sarebbe di certo un grande danno ma credo anche per il sistema bancario italiano”. Ad affermarlo il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei.