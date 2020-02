Cariello (Lega) querela il quotidiano Le Cronache Lucane

Il consigliere della Lega critica il modo in cui il quotidiano ha parlato di lui e parla “di strumentalizzazione di vicende personali”.

“Negli ultimi giorni mi è capitato spesso di leggere su Le Cronache Lucane articoli riguardanti la mia persona e la mia famiglia che hanno superato abbondantemente il limite della libertà di stampa e di espressione”.

Lo afferma il consigliere della “Lega Salvini Basilicata” Pasquale Cariello che “critica aspramente il modo di fare giornalismo del quotidiano Le Cronache Lucane: questo non è diritto di cronaca ma strumentalizzazione di vicende personali”. “Ho presentato – conclude – una querela per diffamazione per ogni singolo articolo pubblicato nei confronti del giornale e, soprattutto, di chi ha indebitamente fornito informazioni riservate contenute nei fascicoli d’ufficio”.