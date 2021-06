Caporalato: arresti nelle campagne di Foggia e Campobasso

Vasta operazione anti-caporalato in mattinata nelle campagne di Foggia e Campobasso. Oltre 50 carabinieri della Compagnia di San Severo e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, supportati dal reparto Elicotteri e coordinati dalla Procura di Foggia, hanno dato il via all’esecuzione di sette misure cautelari per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tre in carcere e quattro ai domiciliari.

Le aziende aziende agricole riconducibili agli indagati sono state sottoposte ad amministrazione controllata dei beni, mobili e immobili