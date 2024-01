Capodanno 2024: Luca Zaia Ringrazia Lavoratori e Volontari per il Loro Impegno

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso i suoi ringraziamenti ai lavoratori e ai volontari che, durante i festeggiamenti di Capodanno, hanno dedicato il loro tempo ed energie al servizio della comunità.

Un Inizio 2024 Sereno Grazie a Chi Si è Dedicato al Servizio della Collettività

In un comunicato ufficiale pubblicato oggi, Zaia ha dichiarato: “Nel rinnovare i miei auguri di buon inizio 2024, un sentito ringraziamento va a coloro che a partire da ieri sera, in particolare, si sono prodigati per assicurare a tutti noi un sereno passaggio all’anno nuovo.”

Gratitude ai Medici e Operatori Sanitari

In modo particolare, Zaia ha voluto riconoscere il lavoro dei medici e degli operatori sanitari che hanno affrontato situazioni di emergenza durante la notte di Capodanno. “Mi rivolgo, in particolare, a tutti i medici e operatori sanitari che hanno assistito i pazienti nelle situazioni di emergenza di questa notte, soprattutto nei vari accessi al pronto soccorso.”

Un Dolce Benvenuto al Primo Neonato del 2024

Zaia ha anche accolto con gioia il primo nato nel Veneto nel 2024, Francesco Sordo, nato un minuto dopo la mezzanotte all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona. “Un dolce benvenuto va al primo nuovo Veneto del 2024, Francesco Sordo, e congratulazioni ai suoi genitori, Michael ed Elisa.”

L’Impegno Annuale dei Volontari

Mentre la maggior parte delle persone festeggia, Zaia ha evidenziato l’importanza di coloro che dedicano il loro tempo per rispondere alle chiamate di aiuto di chi è in difficoltà ogni anno. “Mentre tutti festeggiano, c’è chi, ogni anno, mette a disposizione tempo ed energie al servizio della comunità per rispondere alle chiamate di aiuto di chi è in difficoltà.”

Con queste parole di gratitudine, Luca Zaia conclude il suo ringraziamento a coloro che contribuiscono al benessere della comunità durante i festeggiamenti di Capodanno.