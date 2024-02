Caos nel Traffico: Incidenti Gravi in A22 e A1 tra Reggio Emilia e Modena

Nebbia Fitta Provoca Maxi Tamponamenti

Reggio Emilia, 5 febbraio 2024 – Una mattinata da incubo sull’autostrada, con due incidenti gravi che stanno paralizzando la circolazione tra Reggio Emilia e Modena. La nebbia densa è stata la causa principale di un tamponamento a catena in A22, tra le uscite di Reggiolo e Carpi. Un secondo incidente, sempre a causa della scarsa visibilità, si è verificato sull’A1 tra Reggio e Modena, al km 153 nord.

Chiusure e 16 Feriti: La Situazione Attuale

Incidente in A22: Reggiolo e Carpi Coinvolte

Il primo incidente ha provocato uno stallo di 70 km, bloccando la circolazione tra Reggiolo e Carpi. I caselli sono stati chiusi dal Mantovano fino al Modenese. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono in corso per estrarre le persone intrappolate tra le lamiere. Si segnalano 16 feriti, di cui almeno due in condizioni gravi.

Incidente in A1: Reggio e Modena Coinvolte

Il secondo incidente, sull’A1 tra Reggio e Modena, ha anch’esso causato blocchi nella circolazione. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per liberare le persone coinvolte negli scontri. In totale, si contano 16 feriti in A22 e almeno due sono in condizioni critiche.

Aggiornamenti e Interventi in Corso

11:31 – Mega Tamponamento: Circa 100 auto coinvolte e 16 feriti.

Circa 100 auto coinvolte e 16 feriti. 11:07 – Gravi Feriti: Due feriti gravi in A22, trasportati a Baggiovara (Modena) e Bologna.

Due feriti gravi in A22, trasportati a Baggiovara (Modena) e Bologna. 09:58 – Soccorso tra le Lamiere: I Vigili del Fuoco intervengono per estrarre persone intrappolate.

I Vigili del Fuoco intervengono per estrarre persone intrappolate. 09:49 – Squadre di Soccorso: Squadre dei Vigili del Fuoco da diverse località intervenute sul secondo incidente.

Misure adottate e Consigli per i Conducenti

La decisione di chiudere il tratto in entrata sulla A22 è stata presa per ridurre la pressione e garantire la sicurezza. Al momento, non risultano vittime o feriti gravi, ma la situazione è in continuo aggiornamento. Si consiglia ai conducenti di evitare la zona interessata e di seguire le indicazioni delle autorità.

Blocco sull’Autobrennero: Precauzione per 70 km

A causa degli incidenti in A22 tra Reggiolo e Carpi, l’Autobrennero è stata chiusa per circa 70 chilometri in entrata, dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano. Questa misura precauzionale è stata adottata a causa dello sciame di tamponamenti dovuto alla nebbia.