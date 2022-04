Per la fiera di Sant’Agata in calendario domenica 10 aprile è stata diversamente disciplinata la circolazione e la sosta veicolare in alcune vie e piazze del quartiere di San Fruttuoso.

A. Divieto di circolazione e di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo degli inadempienti in:

1. via de Paoli per tutta l’estensione

2. via G.B. D’Albertis tratto compreso tra piazza Martinez e via Vitale

3. via Paggi tratto compreso tra via Casoni e via San Fruttuoso

4. via Pendola, per tutta l’estensione

5. via Giacometti

6. piazza Giusti limitatamente all’area antistante i civici 10 e 11 e nello stacco antistante l’edificio di FS

7. corso Galilei, per tutta l’estensione

8. via Torti tratto compreso tra piazza Martinez e via dell’Albero D’Oro

9. via Casoni per tutta l’estensione

10. piazza Martinez per tutta l’estensione

11. piazza Manzoni nella parte lato mare

12. via Novaro tratto compreso tra via Giacometti e via Toselli

13. corso Sardegna nella semicarreggiata di levante, tratto compreso tra via Giacometti e via Don Orione e nello stesso tratto, nella semicarreggiata di ponente, istituzione del doppio senso di circolazione

14. via Giorni, per tutta l’estensione

15. piazza Terralba eccetto la corsia che adduce a via Torti in direzione ascendente

B. Divieto di sosta veicolare con la sanzione accessoria della rimozione coatta del veicolo per gli inadempienti in:

1. via Toselli tratto compreso tra piazza Martinez e via Novaro

2. via Marina di Robilant sul lato ponente del tratto compreso tra via S. Fruttuoso e via Torti

3. via San Fruttuoso sul lato mare del tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e villa Migone e su entrambi i lati nel tratto compreso da villa Migone fino alla via dell’Albero D’Oro (compresa)

4. via Vitale tratto compreso tra il civ. 2 nero e il civ. 12 nero

5. passo Resa di Villa Migone, per tutta l’estensione

6. via G.B. d’Albertis, tratto compreso tra via Revelli Beaumont/Vitale e via Repetto

7. via Olivieri, tratto compreso tra corso Galilei e via Cambiaso, con l’istituzione del doppio senso di circolazione

C. In via San Fruttuoso istituiti:

1. senso unico di marcia nel tratto compreso tra passo Resa di Villa Migone e l’intersezione con via dell’Albero d’Oro (compresa) con contestuale rimozione dei dissuasori di transito

2. divieto di circolazione nel tratto compreso tra via Imperiale e via dell’Albero d’Oro

D. In via dell’Albero d’Oro è istituito l’obbligo di arresto e dare precedenza e l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

E. In via Pertusio è istituito il senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti verso via Varese

F. In via Toselli sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. istituzione del senso unico di marcia con direzione ponente nel tratto compreso tra via Novaro e piazza Martinez

2. per i veicoli in transito nel tratto a ponente dell’intersezione con via Novaro, è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Novaro stessa

G. In via Imperiale è istituito l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con via Torti

H. In via Oristano è istituito l’obbligo di uscita su via Varese con obbligo di svolta a sinistra in via Ayroli

I. Temporaneamente istituite fermate degli autobus adibiti al servizio di linea:

1. lato ponente via Marina di Robilant in prossimità dell’intersezione con via Torti

2. lato mare via Marchini in prossimità dell’intersezione con via Amarena

3. lato mare piazza Giusti in prossimità del civ. 1

4. lato levante corso Sardegna, tratto compreso tra termine della sosta e via Giacometti, lungo la corsia di canalizzazione

Dovrà essere garantito il transito ai veicoli di soccorso in servizio di pronto intervento. Ordinanza di Polizia Locale dedicata.

In occasione della Mezza Maratona, sempre domenica 10 aprile, nelle strade in elenco sono vigenti questi provvedimenti: ordinanza di Polizia Locale per l’evento

in via di Sottoripa, tratto compreso tra piazza Caricamento e ponte Calvi, su ambo i lati della strada, dalle ore 00:00 fino alle ore 14, è temporaneamente istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti

tratto compreso tra piazza Caricamento e ponte Calvi, su ambo i lati della strada, è temporaneamente istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti divieto di transito dalle ore 8 alle 14 , e comunque sino a cessate esigenze, esclusi mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara, e divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, dalle ore 00:00 fino a cessate esigenze in via del Molo, piazza Caricamento, via Gramsci (direzione ponente), via Alpini d’Italia, stazione Marittima, via Fanti d’Italia, piazza del Principe (lato levante rotatoria), via Doria, via Balbi, piazza della Nunziata, via Bensa, largo della Zecca, via Cairoli, via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Brigata Liguria (sul lato a ponente della carreggiata), corso Saffi tratto compreso tra via Vannucci e viale Brigate Partigiane

, e comunque sino a cessate esigenze, esclusi mezzi di soccorso impegnati in servizio di pronto intervento e per quelli di supporto alla gara, e in via del Molo, piazza Caricamento, via Gramsci (direzione ponente), via Alpini d’Italia, stazione Marittima, via Fanti d’Italia, piazza del Principe (lato levante rotatoria), via Doria, via Balbi, piazza della Nunziata, via Bensa, largo della Zecca, via Cairoli, via Garibaldi, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, piazza De Ferrari, via XX Settembre, via Brigata Liguria (sul lato a ponente della carreggiata), corso Saffi tratto compreso tra via Vannucci e viale Brigate Partigiane è temporaneamente istituito il divieto di transito veicolare (esclusi i veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali presenti in zona) in via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati), via Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra via Diaz e via Casaregis, via Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante tra via Ruspoli e corso Marconi), corso Italia, entrambe le carreggiate corso Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati, via Lanfanconi, rotatoria 8 novembre 1989 (esclusa corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico centrale di viale Brigate Partigiane), strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate) ponte Elicoidale (sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che adduce al viadotto della Camionale oltre che il viadotto della Camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno), tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione ponente, è istituito il divieto di transito veicolare fino a cessate esigenze, piazza Cavour, via Cesarea al fine di una maggiore fluidità della circolazione del traffico veicolare e limitatamente alle esigenze legate allo svolgimento della manifestazione in oggetto, nel tratto di strada compreso tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste, è temporaneamente istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte

(esclusi i veicoli diretti alle proprietà carrabili laterali presenti in zona) in via Diaz (carreggiata lato a mare su ambo i lati), via Barabino sul lato a mare del tratto compreso tra via Diaz e via Casaregis, via Casaregis (tratto compreso tra via Barabino e via Ruspoli e sul lato levante tra via Ruspoli e corso Marconi), corso Italia, entrambe le carreggiate corso Marconi carreggiata lato a mare su ambo i lati, via Lanfanconi, rotatoria 8 novembre 1989 (esclusa corsia esterna lato monte in corrispondenza dell’aiuola spartitraffico centrale di viale Brigate Partigiane), strada Aldo Moro (entrambe le carreggiate) ponte Elicoidale (sul lato a levante per una lunghezza lineare di circa cento metri che adduce al viadotto della Camionale oltre che il viadotto della Camionale stesso per tutta la sua lunghezza e il piazzale che adduce al varco doganale San Benigno), tunnel del sottopasso di Caricamento (lato monte), per la direzione ponente, è istituito il divieto di transito veicolare fino a cessate esigenze, piazza Cavour, via Cesarea al fine di una maggiore fluidità della circolazione del traffico veicolare e limitatamente alle esigenze legate allo svolgimento della manifestazione in oggetto, nel tratto di strada compreso tra via Macaggi e via Ippolito d’Aste, è temporaneamente istituito il senso unico di circolazione con direzione consentita da mare verso monte istituzione del senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli diretti a mare nelle vie: Quarnaro, Zara (tratto a mare di Via Rosselli-Gobetti), Martorelli e Medici del Vascello. Per gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 di via San Giuliano è consentito accedere alla via Bovio tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questi dedicato

per i veicoli diretti a mare nelle vie: Quarnaro, Zara (tratto a mare di Via Rosselli-Gobetti), Martorelli e Medici del Vascello. Per gli accessi carrabili ai civici dal 14 al 24 di via San Giuliano è consentito accedere alla via Bovio tramite apposizione di segnaletica e corridoio protetto a questi dedicato istituzione del senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli diretti a ponente in via Ruspoli (tratto compreso tra via Casaregis e via Rimassa)

per i veicoli diretti a ponente in via Ruspoli (tratto compreso tra via Casaregis e via Rimassa) istituzione del senso unico alternato regolamentato da personale Polizia Locale e/o movieri in via Podgora e via dei Pescatori (nel tratto di strada compreso dall’intersezione con Brigate Partigiane al pilone della Sopraelevata n. 196)

regolamentato da personale Polizia Locale e/o movieri in via Podgora e via dei Pescatori (nel tratto di strada compreso dall’intersezione con Brigate Partigiane al pilone della Sopraelevata n. 196) istituzione dell’obbligo di arresto e dare la precedenza nelle intersezioni formate dalle vie: dei Pescatori / Brigate Partigiane – Zara / Rosselli-Gobetti – Martorelli / Righetti – Medici del Vascello/De Gasperi

dei Pescatori / Brigate Partigiane – Zara / Rosselli-Gobetti – Martorelli / Righetti – Medici del Vascello/De Gasperi istituzione del divieto di accesso nelle vie che confluiscono in corso Italia: Bruno, Medici del Vascello, Don Minzoni, Bovio, Martorelli, Nazario Sauro, Zara, Piave e Podgora (esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili)

che confluiscono in corso Italia: Bruno, Medici del Vascello, Don Minzoni, Bovio, Martorelli, Nazario Sauro, Zara, Piave e Podgora (esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili) in via Casaregis (su ambo i lati tra Corso Buenos Aires e via Ruspoli, sul lato levante e centro strada nel tratto compreso tra via Ruspoli e corso Marconi), in corso Italia su ambo i lati, in corso Marconi (lato mare e centro strada) è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti, a decorrere dalle ore 7.30 fino a cessate esigenze

(su ambo i lati tra Corso Buenos Aires e via Ruspoli, sul lato levante e centro strada nel tratto compreso tra via Ruspoli e corso Marconi), in corso Italia su ambo i lati, in corso Marconi (lato mare e centro strada) è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione coatta per i veicoli degli inadempienti, a decorrere dalle ore 7.30 fino a cessate esigenze per consentire accesso e deflusso dei veicoli afferenti l a Fiera del Mare, viene istituita una corsia protetta che da via dei Pescatori diretti al piazzale antistante utilizzando la parte più a mare della strada Aldo Moro e la corsia cordolata della parte mare della rotatoria 8 novembre 1989 che per l’occasione è ulteriormente delimitata da transenne metalliche e che detto transito avverrà a senso unico alternato regolamentato da movieri.

Nelle strade interessate dal transito della competizione sportiva sono vietate le immissioni veicolari provenienti da ogni accesso laterale pubblico e privato.

Durante la sospensione temporanea della circolazione:

è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato al passaggio dei concorrenti

è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, nonché ai pedoni, di immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti concorrenti

è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, provenienti da strade o aree che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara, di arrestare la marcia prima di impegnarla, e di rispettare le segnalazioni manuali, luminose o altro, intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione

è fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada

è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici, che possano accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso, di provvedere alla loro attenta custodia.

Tra le ore 10.30 e 11 per la liturgia pasquale di domenica 10 aprile, domenica delle Palme, e comunque, fino a cessate esigenze istituiti:

divieto di circolazione veicolare in piazza Partigiani Caduti per la Libertà

divieto di circolazione veicolare (esclusi veicoli diretti alle proprietà laterali di via Beata Chiara e alle aree di sosta destinate alla clientela del supermercato Basko) in via Poli, tratto compreso tra via Anfossi e piazza Partigiani Caduti per la Libertà.

La circolazione per gli aventi titolo sopra indicati dovrà avvenire in regime di senso unico alternato regolato da movieri.

Dovrà essere sempre garantito in condizioni di sicurezza il transito pedonale e quello dei mezzi di soccorso impegnati in operazioni di pronto Intervento.

Per la partita Genoa-Lazio prevista domenica 10 aprile alle 12.30 sono destinati a parcheggio per i tifosi ospiti in :

piazzale di viale Caviglia

via Cadorna

spazio corrispondente a due corsie ordinarie, direzione ponente-levante, oltre alla corsia bus e, fino a saturazione dei settori già indicati due corsie direzione mare, lato ponente di viale Emanuele Filiberto Duca D’Aosta e due corsie, lato mare, di via Thaon di Ravel.

Prevista anche la chiusura della corsia riservata ai mezzi pubblici e le opportune deviazioni di percorso per il transito del servizio pubblico in direzione di via XX Settembre.

Per interventi di riqualificazione del Sistema A7 – A10 – A12/Riqualificazione nodo San Benigno/Lotto 2, fino alle ore 24 del 30 aprile, in via di Francia (tratto compreso tra il civico 7 e l’intersezione con via Balleydier) è vietato di transito sulla pista ciclabile localizzata a centro strada. Leggi l’ordinanza

Nell’ambito dei lavori per il riassetto del sistema di accesso alle aree operative del bacino portuale di Voltri-Pra’, fino al 30 settembre, in via Pra’, tra via Porrata e il civico 65, sono istituite le queste prescrizioni:

limite velocità a 30 kmh

divieto di sorpasso

divieto di transito all’altezza del tratto di strada che porta al casello autostradale per i veicoli che provengono da ponente in direzione levante

divieto di transito per i veicoli in direzione mare-monti all’altezza del tratto di strada che porta al casello autostradale per i veicoli che percorrono via Sorgenti sulfuree

obbligo di andare dritto per i veicoli in direzione ponente-levante giunti all’altezza di via Sorgenti sulfuree

obbligo di andare dritto per i veicoli con direzione di marcia ponente-levante, giunti all’incrocio semaforico con lo svincolo autostradale

Fino al 30 marzo 2023, in via di Francia, passo a via di Francia, via De Marini, via Balleydier e via Scappini, nell’ambito della seconda fase dei lavori di riqualificazione del Nodo di San Benigno da parte di Aspi (ditta esecutrice Pavimental) sono introdotte modifiche alla circolazione veicolare.

In passo a via di Francia (semicarreggiata di levante – tratto compreso tra il civico 2 e via De Marini):

limite massimo di velocità di 30 km/h

divieto di transito veicolare fatta eccezione per i veicoli che si devono dirigere e/o che provengono dalle proprietà laterali carrabili autorizzate ed alle attività economiche presenti nel tratto di passo a via di Francia compreso tra il civico 2 e via De Marini

doppio senso di circolazione

divieto di fermata

In via Balleydier (tratto compreso tra sottopasso di via De Marini e sottopasso di via Scappini):

limite massimo di velocità di 30 km/h

senso unico di circolazione con direzione monte-mare

obbligo di proseguire diritti per autotreni, autoarticolati e autosnodati all’intersezione con il sottopasso di collegamento con via Scappini

divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati

Nel sottopasso di collegamento tra via Scappini e via Balleydier:

limite massimo di velocità di 30 km/h

senso unico di circolazione con direzione levante-ponente

divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare

In via de Marini (tratto compreso tra passo a via di Francia e via Scappini):

obbligo di dare la precedenza all’intersezione con via Scappin.

Fino al 30 aprile in via della Sanità:

limite massimo di velocità di 30 km/h

divieto di transito sulla corsia di marcia lato levante e sull’adiacente marciapiede

senso unico di circolazione con direzione monte-mare

In via della Superba, fino al 31 dicembre, per i lavori nell’ambito della nuova viabilità del bacino portuale di Sampierdarena, nel tratto a mare dell’intervento, compreso tra le intersezioni regolamentate a rotatoria Luigi Tenco e San Giovanni d’Acri, sono stabilite queste prescrizioni:

senso unico di circolazione, con direzione di marcia ponente/levante

limite massimo di velocità di 30 km/h

divieto di circolazione ai motocicli, ciclomotori e velocipedi

divieto di circolazione pedonale.

In via Lodi, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento, fino al 30 settembre, nel tratto di strada compreso tra il civico 167 ed il civico 256, sono stabilite le seguenti prescrizioni: limitazione temporanea della velocità massima a 30 km/, senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico e contestuale divieto di sosta sul lato monte.

In via San Bartolomeo della Certosa, piazzetta delle Penne Nere e via Tasso, per consentire lavori di lavori di cantierizzazione per varo impalcati ferroviari oggetto di recente sostituzio nei tratti corrispondenti ai sottopassi ferroviari, sono istituiti per lunedì 11 aprile, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 18, divieto di circolazione veicolare e pedonale.

In via San Quirico, fino al 31 luglio, per lavori di riqualificazione di marciapiedi e di un tratto di carreggiata stradale, viene istituito il limite di velocità di 30 kmh e divieto di sosta.

In piazza Adriatico, fino al 31 dicembre, per le lavorazioni per i lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del torrente rio Torre di Quezzi, si dispongono alcune modifiche di circolazione stradale (come da ordinanza Direzione Mobilità).

In lungomare Canepa, via Chiesa e via Fiamme Gialle, fino al 15 aprile, per lavori a cura di Ireti di collegamento sottoservizi propedeutici alla riqualificazione del Nodo di San Benigno, sono istituite le seguenti prescrizioni:

per i veicoli che transitano in direzione Ponente su via Chiesa obbligo di arresto e dare precedenza all’intersezione con via Fiamme Gialle

ai veicoli che provengono dal ponte elicoidale, all’intersezione con via Fiamme Gialle, obbligo di proseguire dritto in direzione Ponente

in via Fiamme Gialle, all’intersezione con lungomare Canepa, obbligo di svolta a destra

limite massimo di velocità a 30 kmh e divieto di sorpasso in lungomare Canepa, tratto compreso tra il ponte elicoidale e lo stipite ponente del civico 3, in via Chiesa, tratto compreso tra via Scarsellini e lungomare Canepa, in via Fiamme Gialle, tratto compreso tra via Chiesa e lungomare Canepa.

In via Borzoli, fino al 14 aprile, tra i civici 68 e 92, per l’esecuzione di lavorazioni per il miglioramento della circolazione e la realizzazione di un parcheggio a raso nell’ambito del piano infrastrutture viarie in via Borzoli, sono introdotte le prescrizioni di:

limite velocità a 30 kmh

divieto di sorpasso senso unico alternato regolato da semaforo tra i civici 70 e 76

obbligo di svolta a destra regolato da semaforo per i veicoli in uscita dai passi carrabili all’altezza dei civici 107 e 109

divieto di fermata.

In via Chiaravagna, via Borzoli e via Pier Domenico Bissone, fino al 31 dicembre, temporanea modifica alla circolazione e alla sosta veicolare per l’esecuzione di lavori propedeutici alla sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna.

In via Tabarca e in via del Tritone, fino al 15 aprile, per i lavori a cura di Retelit digital service, nell’ambito del progetto Africa Cable, sono stabiliti il limite di velocità a 30 kmh e divieto fermata veicolare.

In largo Benzi, via Pastore, viale Benedetto XV, salita superiore della Noce e via De Toni, fino al 25 aprile, per la realizzazione del park interrato sono adottate alcune modifiche alla circolazione e alla sosta (Ordinanza Direzione Mobilità).

Per l’attivazione di un nuovo ponte provvisorio e i lavori di adeguamento idraulico di via Chiappeto, fino al 28 febbraio 2023, in via delle Casette:

– nel tratto compreso tra via dell’Arena e il ponte di nuova realizzazione, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h

– nel tratto compreso tra il ponte di nuova realizzazione e il termine a mare della strada, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale.

In via Pontevecchio, in prossimità dell’intersezione con il ponte di nuova realizzazione che collega a via delle Casette sono istituiti:

limite massimo di 30 km/h in entrambi i segmenti stradali

l’obbligo di arresto e dare precedenza ai veicoli provenienti dal ramo a mare.

Fino al 31 agosto in piazza Portello e nel tratto iniziale da monte di via Interiano sono istituiti la limitazione della velocità dei veicoli a 30 Km/ora e il divieto di fermata per i lavori di ampliamento e di trasformazione dei locali dell’ex sottopasso in un parcheggio interrato.

Fino al 31 maggio, con orario 00:00-24:00 , in via Cadighiara, nel tratto di strada immediatamente a monte di piazza Rotonda, per lavori su strada, a cura della ditta Esseci srl, sono istituiti:

– limite di velocita massima veicolare di 30 Km/h

– senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Per lavori di cantiere nell’area ex Miralanza da lunedì 11 a venerdì 15 aprile, in via Rivarolo – nel tratto compreso tra lo stipite a monte del civ. 139 e lo stipite a mare del civ. 113 – lato ponente:

1. è istituito il divieto di circolazione, nella direzione mare, con istituzione del senso unico alternato regolamentato da personale della Polizia Locale

2. è stabilita la limitazione temporanea di velocità max a 30 km/h per tutte le categorie di veicoli.

VARIAZIONI LINEE BUS AMT

Domenica 10 aprile, in occasione della Fiera di Sant’Agata, da inizio a fine servizio le linee sottoelencate modificano il percorso come qui indicato.

Linee 18, 18/ e 618

direzione Sampierdarena i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide e piazza Verdi dove riprendono regolare percorso

direzione San Martino i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa dove riprendono regolare percorso

Linee 37, 680 e 683

Il percorso delle linee è regolare. In direzione monte viene istituita una fermata provvisoria in corso Sardegna, prima dell’incrocio con via Giacometti.

Linea 46

direzione Terralba i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina di Robilant, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba, piazza Terralba dove riprendono regolare percorso in direzione via Donghi

direzione Donghi i bus giunti in piazza Terralba proseguono per via Torti dove riprendono regolare percorso

Linea 48

direzione Molassana i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna dove riprendono regolare percorso

direzione San Martino i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono regolare percorso

Linee 67, 89 e 604 percorsi limitati in piazza Terralba

direzione piazza Terralba i bus, giunti al termine di via Manuzio, effettuano fermata provvisoria in via Marina di Robilant, svoltano a sinistra per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte Terralba e piazza Terralba dove effettuano capolinea provvisorio

direzione via Donghi i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti dove riprendono regolare percorso

Linea 84

direzione centro i bus, giunti al termine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede dove riprendono regolare percorso

direzione via Amarena i bus, giunti in corso Sardegna effettuano fermata provvisoria prima dell’incrocio con via Giacometti e proseguono per via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena dove riprendono regolare percorso

Linea 385

direzione via Torti i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Solari (di fronte al n. 24 r)

direzione via Imperiale i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Solari, proseguono per via Savelli dove riprendono regolare percorso.

Causa interdizione al transito veicolare di corso Italia per la Mezza Maratona di Genova 2022, domenica 10 aprile dalle ore 8 e fino a cessate esigenze, la linea 31 modifica il percorso così:

direzione via V Maggio (Gaslini) i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per viale Duca d’Aosta, corso Buenos Aires, piazza Tommaseo, via Nizza, via Amendola, via Rosselli, via Gobetti, via Righetti, via De Gaspari, via Cavallotti dove riprendono regolare percorso

direzione Brignole i bus, giunti in via De Gaspari, proseguono per via Righetti, via Gobetti, via Rosselli, galleria Mameli, via Barabino, via Diaz dove riprendono percorso regolare.

A causa della chiusura del tunnel di via Canevari (lato mare), da lunedì 11 a giovedì 14 aprile, ogni giorno dalle ore 22 fino alle 5.30 del giorno successivo, le linee qui sotto indicate modificano il loro percorso.

Linee 13, 13/, 14 e N1

– direzione mare i bus, giunti in via Canevari (altezza corso Monte Grappa), proseguono per ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprendono regolare percorso

– direzione monte percorso regolare

Linee 18, 18/, 82, 356, 603, 604, 618 e 656

direzione centro i bus, giunti in piazza Giusti, proseguono per via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprendono regolare percorso

direzione monte percorso regolare

Linee 49 e 649

direzione centro i bus, giunti al termine di corso Monte Grappa, proseguono per ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprendono regolare percorso

direzione monte percorso regolare

Linee 480 e 482

direzione centro i bus, giunti al termine di corso Galliera, proseguono per piazza Manzoni, piazza Giusti, via Archimede, via Tolemaide, piazza delle Americhe dove riprendono regolare percorso

direzione monte percorso regolare.