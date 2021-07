Cantieri autostrade: Toti, restino aperti solo di notte

“La Liguria non può sopportare altri 90 giorni di caos per i cantieri autostradali, ho sentito l’amministratore delegato di Aspi per chiedere che i lavori avvengano solo di notte”. Lo chiede il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera al termine di un confronto con l’amministratore delegato di Aspi Roberto Tomasi “dopo un’altra giornata di caos intollerabile sulle autostrade della nostra Regione”.

“Domani secondo la programmazione si fermeranno molti cantieri alcuni definitivamente, ma fino a quando non cesseranno i lavori sulla galleria Ranco tra Genova e Savona, i disagi saranno enormi. – evidenzia Toti – Questo è infatti uno dei tratti più trafficati della rete autostradale ligure e le cose si ripercuotono anche sulla viabilità cittadina. Si tratta di lavori giudicati urgenti e improcrastinabili dagli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Dunque non possono essere interrotti. Ho chiesto però ad Aspi di cambiare il piano di lavori, lavorando solo la notte”.