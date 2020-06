Cantieri autostrade: 6 km in A10 per lavori

Sono iniziati i disagi sulle autostrade liguri a causa dei cantieri. La situazione più critica è in A10, tra Arenzano e Genova Pegli, in direzione Genova, dove si registrano sei chilometri di coda con ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. In A12 Genova-Livorno, in direzione Genova, coda di tre chilometri tra Genova Nervi e il bivio A12/A7 Milano-Genova. Questo pomeriggio è previsto un incontro a Roma tra il ministero dei Trasporti, la Regione Liguria, Aspi, Salt e Autofiori, Anas e Ferrovie per affrontare il tema cantieri e viabilità. La Regione chiede una migliore organizzazione dei cantieri e l’attivazione di più treni