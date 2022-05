Canone unico patrimoniale: approfondimenti in commissione Attività produttive

Con l’assessora Teresa Armato e con il dirigente del servizio Gestione canoni e altri tributi Sergio Aurino, la commissione Cultura, Turismo e Attività produttive, presieduta da Luigi Carbone, ha discusso oggi dei contenuti della delibera di Giunta Comunale n. 171 del 25.5.2022 che introduce modifiche e integrazioni al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. La delibera propone anche la modifica del Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Un atto che impatta fortemente i temi di competenza della Commissione Turismo e Attività produttive, e che sarà discussa nella seduta del Consiglio comunale del prossimo 30 maggio.

I commissari oggi intervenuti nel corso della riunione – Pasquale Esposito (Partito Democratico), Alessandra Clemente (Misto), Iris Savastano (Forza Italia), Toti Lange (Misto), Flavia Sorrentino (Movimento 5 Stelle) – hanno chiesto chiarimenti su diversi contenuti del documento – canoni per la pubblica affissione, per la pubblicità, per la pubblicità sui veicoli, regolamentazione delle aree mercatali – preannunciando un pacchetto di proposte di modifica o integrazione alla delibera in discussione lunedì.