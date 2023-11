Candidatura ‘Potenza Città italiana dei giovani 2024’, il Forum dei giovani ha incontrato il Sindaco

I membri del Forum dei Giovani comunale hanno incontrato il Sindaco di Potenza Mario Guarente, l’assessore alle Politiche giovanili Vittoria Rotunno e il Comitato promotore per la candidatura di Potenza a Città italiana dei giovani per il 2024, per confrontarsi sulla redazione finale del dossier necessario.

I membri del Forum hanno avuto l’opportunità di “ascoltare e comprendere le fasi già avviate della candidatura, attraverso l’analisi dei pilastri tematici alla base del dossier, la cui stesura – come ci è stato spiegato – è alle battute finali.

Successivamente, come membri del Forum, avremo un ruolo attivo nell’arricchire il dossier, sviluppando proposte concrete, anche grazie all’operato del Gruppo di Lavoro interno, già costituito per supportare la candidatura.

Questo processo di coinvolgimento rappresenta un passaggio chiave per dare sostanza al progetto della candidatura e assicurarne la prosecuzione, ponendo in primo piano i giovani del territorio nelle politiche future”.