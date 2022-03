CANDIDATURA LIRICA A PATRIMONIO IMMATERIALE UNESCO. PRESIDENTE ZAIA, “INSIEME ALLA NOTIZIA IMMAGINO UN GRANDE BOATO DI APPLAUSI ALL’ARENA DI VERONA”

(AVN) – Venezia, 29 marzo 2022

“La notizia, nel mio immaginario, si accompagna ad un boato di applausi nell’Arena di Verona illuminata. Quale maggior simbolo e riferimento dell’imponente anfiteatro della città scaligera, infatti, possiamo trovare per identificare nel mondo l’Arte del Canto lirico italiano. Anche per questo trovo che la candidatura di quest’ultimo a Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità sia veramente importante non solo per gli appassionati ma anche per tutto il Veneto”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo entusiasmo per la candidatura dell’Arte del Canto Lirico Italiano all’inserimento nella Lista Rappresentativa UNESCO del Patrimonio Culturale Immateriale, annunciata oggi dal sottosegretario per la Cultura, Lucia Bergonzoni.

“La lirica è di casa da sempre nella nostra regione – prosegue il Governatore -. Il Veneto è la terra di giganti del melodramma che qui sono nati o hanno vissuto nel pieno della loro attività artistica, come Toti Dal Monte e Mario Dal Monaco. È dove sono venuti al mondo grandi contemporanei come Katia Ricciarelli e Renato Bruson. È la terra del grande librettista Francesco Maria Piave e del Teatro veneziano La Fenice tanto caro alla tradizione verdiana. Penso che il Veneto ha un bagaglio storico in questo campo che consente di rappresentare ai più alti livelli l’importanza di questa candidatura. Una candidatura che segna un giorno storico ma anche restituisce la giusta evidenza ad una fondamentale parte del settore teatrale, tanto segnato dalle restrizioni conseguenti alla pandemia”.