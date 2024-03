Cancellazione del “Decreto Rilancio”: Impatto sul Bonus 75% e sui Disabili

Preoccupazione per i Disabili

Il presidente del Consorzio per l’Italia, Salvatore Nasca, esprime preoccupazione per la cancellazione delle agevolazioni del Decreto Rilancio.

Eliminazione del Bonus 75%

La decisione del ministro Giancarlo Giorgetti di eliminare il Bonus 75% per la rimozione delle barriere architettoniche suscita critiche e preoccupazioni.

Situazione degli Ascensori in Italia

L’Italia è il secondo paese al mondo per numero di ascensori, ma il 50% di essi è inadeguato, obsoleto e insicuro.

Critiche al Governo

Nasca critica il governo per concedere incentivi per rottamare autoveicoli obsoleti ma non per garantire la sicurezza degli ascensori.

Richiesta di Maggiore Attenzione

I portatori di handicap meritano maggiore attenzione e supporto per affrontare le sfide quotidiane legate alle barriere architettoniche.