Campomorone, camion incastrato su ponte della Ferriera: traffico bloccato

Come se non bastassero i già esistenti problemi legati alla viabilità, ci si mettono pure gli imprevisti: traffico bloccato in mattinata, a Campomorone, a causa di un camion che è rimasto incastrato all’altezza del ponte della Ferriera.

Il mezzo pesante è rimasto incastrato in uscita dal ponte, dove la strada si restringe per una curva. La targa, stando ad alcuni testimoni, sarebbe spagnola, quindi l’ipotesi è che l’autista non conoscesse le strade – complice anche il caos delle ultime settimane – e abbia seguito il navigatore sbagliando strada.

Sul posto la Municipale per cercare di sbloccare la situazione: la presenza del camion ha ovviamente paralizzato il traffico, già messo a dura prova.