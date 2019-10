Campionati italiani cadetti, in tre da Formia

Rappresenteranno sia l’atletica formiana che il Lazio, in quanto il Campionato Italiano per questa categoria prevede un criterium per Regioni e questi figurano tra i primissimi posti nel ranking Laziale e non solo: Claudia Tessitore è capofila regionale nel salto triplo e seconda nel ranking Nazionale, già capace di vincere un argento lo scorso anno ai medesimi campionati. Luca Zangrillo è secondo nel Lazio nel salto in lungo ed occupante la dodicesima piazza nelle graduatorie nazionali. Nicoló Cannavale è secondo nel lazio nel salto triplo e tredicesimo nel ranking nazionale.

Nelle prossime giornate i giovanissimi atleti, saranno impegnati per trovare un posto che conta nella propria categoria.

Oltre ai tre Atleti ed al tecnico Chinappi, a Forlì sarà presente anche Vincenzo Scipione in qualità di Responsabile Tecnico Regionale della specialità dei salti in estensione.

“Possiamo dire – spiegano dall’Atletica Poligolfo – che mai nella storia dell’Atletica Formiana, ci sono stati ben tre atleti convocati per rappresentare il Lazio più un tecnico regionale di settore”.