camion distrutto e 5 km di coda lungo la tangenziale nord di Milano

Coda di 5 chilometri in aumento, un camion distrutto e due uomini feriti. È il bilancio di un’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo la Tangenziale Nord di Milano, altezza Sesto San Giovanni, alle 16.30.

A riferire l’accaduto è il 118 che sul posto è intervenuto con due ambulanze e l’elisoccorso. Il personale sanitario ha subito constato che nessuno dei due feriti, due uomini di 43 e 48 anni, era in gravi condizioni. Questo nonostante i danni materiali al camion coinvolto (foto). I due sono stati portati in ospedale, uno a Sesto in codice verde e l’altro al San Raffaele in giallo.