Una Visione dall’Esperto

Endocrinologo Pisa: Domenico Canale

Firenze, 2 febbraio 2024 – “Mi sembra si tratti di un attacco politico: difficile interpretarlo diversamente”. Con queste parole, il dottor Domenico Canale, endocrinologo di Pisa, risponde alle accuse riguardo al Centro per la diagnosi e terapia della disforia di genere presso l’azienda ospedaliero universitaria di Cisanello. La recente polemica riguarda il caso Careggi, sollevando dubbi sulla somministrazione del farmaco triptorelina e sulla mancata psicoterapia.

Il Contesto Politico

La questione di Careggi, secondo Canale, sembra essere un’ingerenza politica più che una preoccupazione medica. “I colleghi sono sempre stati molto rigorosi,” afferma, difendendo il lavoro dell’ospedale fiorentino. Il ministero della Salute, inviando tecnici a valutare il centro, si concentra sulla mancata psicoterapia, che sembra essere in contrasto con il dossier presentato dalla Regione Toscana.

La Prospettiva del 2019

Nel 2019, la Toscana adottò nuove linee guida, stabilendo che i bambini con disforia di genere dovessero essere seguiti dal servizio psicologico territoriale. Con oltre 100 accessi a Careggi, si stima che siano state effettuate circa 780-800 prestazioni psicologiche nell’ultimo anno. In parallelo, incontri con figure sanitarie, scolastiche e sportive sono stati organizzati per ottimizzare il benessere psicologico dei giovani pazienti.

La Verità in Corso di Valutazione

Mentre il ministero valuta gli elementi acquisiti durante l’audit, Canale spiega che nel 2019, “quando Aifa ha approvato l’utilizzo della triptorelina off-label per la disforia di genere nei ragazzi preadolescenti, noi in Toscana rifacemmo le linee guida.” La decisione di far diventare Careggi il centro di riferimento toscano per i minori fu presa considerando la maggiore attrezzatura a disposizione.

L’Importanza dell’Accompagnamento

Canale sottolinea che i ragazzi non devono essere solo seguiti da professionisti, ma anche accolti dalla comunità durante questa fase delicata e complessa. Affrontando questioni pratiche come il gioco in squadra o l’uso dei bagni a scuola, Canale evidenzia l’importanza di un approccio olistico.

Obblighi e Rischi del Trattamento

Quanto alla necessità della psicoterapia, Canale specifica che il centro non è obbligato a fornirla, e i bambini possono riceverla privatamente o dai servizi territoriali. Sui rischi del farmaco, il dottore non ha dubbi: “Viene usato da quarant’anni per curare tantissime patologie… il fatto che in questo caso non si tratti una patologia può innescare considerazioni politiche.”

In conclusione, mentre il dibattito infuria, il centro di Careggi attende la valutazione del ministero. La verità dietro il cambio di sesso nei minori rimane ancora da chiarire completamente.