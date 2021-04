Cambiamento radicale in champions: l’ipotesi di cancellare la regola dei gol doppi

È oggetto di scontro da tanti anni, ma adesso sembra arrivata una decisione: la regola dei gol fuori casa in Champions potrebbe cambiare molto presto.

Secondo il Telegraph, infatti, la Uefa starebbe valutando l’ipotesi di far valere le reti in trasferta come quelle in casa, almeno nei tempi supplementari delle sfide europee.

Il dibattito annoso sul doppio valore delle marcature in trasferta si era riaperto durante il lockdown. In molti, Andrea Agnelli incluso, avevano lamentato l’ingiustizia di una regola che perdeva di senso in assenza del pubblico o -come accaduto in diverse occasioni- su campo neutro.

La Uefa, ora, sembra disposta ad ascoltare le voci in disaccordo, anche se soltanto per i tempi non regolamentari.

Sempre secondo Telegraph, la decisione potrebbe arrivare già entro la fine di questa settimana.