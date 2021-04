Calvizie precoce, a che età può colpire?

La calvizie precoce colpisce anche i giovanissimi e sono sempre di più coloro che ne soffrono. A che età si può cominciare a perdere i capelli? Come intervenire?

Il problema della calvizie precoce è sempre più diffuso. Da un recente studio della Fondazione Internazionale sulla Ricerca per i Capelli, emerge che 1 adolescente su 5 è soggetto ad una precoce perdita dei capelli: l’indagine è stata condotta su un campione di 10.000 ragazzi italiani e l’incidenza riguarda in misura maggiore i maschi (60%) rispetto alle femmine (40%). Le cause alla base di questo fenomeno sono molteplici e quello che conta è individuare subito il motivo scatenante, per poter poi intervenire in modo mirato e tempestivo. Nei Centri Anti Calvizie di Istituto Helvetico Sanders in tutta Italia il primo passo è infatti sempre la valutazione del problema con un’analisi del capello. Solo in un secondo momento si può decidere come intervenire con una soluzione ad hoc.

Quando si può parlare di calvizie precoce? Quali sono le cause più comuni? E i rimedi più efficaci? Approfondiamo l’argomento rispondendo alle principali domande sulla calvizie precoce.

Cosa si intende per calvizie precoce

Tra tutti i tipi di calvizie, quella precoce è quella che colpisce i ragazzi tra 12 e 20 anni di età, sia maschi che femmine. Si tratta di un periodo della vita molto complesso, in cui si sta formando la personalità e il giudizio sociale dei coetanei assume un significato profondo, spesso talmente importante da condizionare la vita e le azioni stesse dell’adolescente. Ecco che un qualsiasi inestetismo estetico, come appunto la caduta dei capelli, può compromettere pesantamente la vita sociale e avere conseguenze psicologiche rilevanti.

La calvizie precoce si manifesta con due tratti comuni: una produzione eccessiva di sebo e l’assottigliamento dello stelo dei capelli, che diventano sempre più sottili e deboli per poi cadere senza più ricrescere. Nei maschi la perdita dei capelli comincia con un arretramento dell’attaccattura nella zona frontale temporale, mentre nelle donne il diradamento interessa inizialmente la zona frontale e la sommità della testa.

Le cause della calvizie precoce

Indagare sulle cause della calvizie precoce è fondamentale per intervenire con efficacia. Spesso intervengono fattori psicologici come ansia, stress, tensioni emotive ma anche un’alimentazione sbagliata, il fumo e problematiche di sonno possono causare la caduta dei capelli. Anche l’utilizzo prolungato di piastre, spazzole a caldo, tinture, gel e prodotti chimici per capelli può causare una caduta eccessiva. Nella maggioranza dei casi tuttavia queste sono solo concause, mentre il fattore scatenante è da ricercarsi in elementi genetici.

L’alopecia androgenetica è infatti la più comune causa di perdita di capelli, anche in età giovanile. Per effetto di ormoni maschili, primo tra tutti il diidrotestosterone, i capelli cominciano ad assottigliarsi e a diradarsi, finché non diventano invisibili oppure cadono. La fase di crescita del capello si riduce sempre di più mentre quelle di caduta e di riposo aumentano progressivamente: il risultato sono capelli sempre più sottili e meno numerosi, quindi un diradamento che diventa man mano più evidente.

Combattere la calvizie precoce: i rimedi

Molti giovani sottovalutano o ignorano il problema soprattutto all’inizio, cercando di mimetizzare il diradamento con acconciature o soluzioni fai da te oppure tentando la strada dei rimedi naturali. Si tratta ovviamente di soluzioni tampone, che non porteranno a nessun risultato se non quello di produrre ancora più ansia e stress perché non funzionano.

L’unica cosa da fare è rivolgersi a degli specialisti, che sapranno trovare un percorso personalizzato per combattere il problema quando si è ancora in tempo. Visto che le cause dell’indebolimento e della calvizie precoce sono molteplici, altrettanti sono anche i trattamenti e le soluzioni: un programma personalizzato in base al soggetto e alle sue caratteristiche è dunque indispensabile per ottenere risultati reali. Istituto Helvetico Sanders mette a disposizione dei propri pazienti un ampio numero di trattamenti e prodotti specifici, oltre naturalmente alla possibilità di eseguire il trapianto di capelli come soluzione definitiva.