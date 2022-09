SETTEMBRE 2022 Corso RSPP 16 ore rischio Basso – 27 e 28 Settembre

Corso RSPP 48 ore rischio Alto – 27 e 28 Settembre

Corso Primo Soccorso – Prova teorica 19 Settembre – Prova pratica in presenza 20 Settembre c/o Polo Didattico Piazza Oderico da Pordenone 3

Corso Aggiornamento Primo Soccorso – Prova teorica 19 Settembre – Prova pratica in presenza 20 Settembre c/o Polo Didattico Piazza Oderico da Pordenone 3

Corso Antincendio e Aggiornamento – Prova teorica 26 Settembre – Prova pratica 29 Settembre c/o Istituto Madonna del Carmine Grande Via Doganale 1 Ciampino

Corso RLS – 27 e 28 Settembre

Corso Aggiornamento RLS – 27 Settembre

Corso HACCP 6/20 ore Operatore – 27 Settembre

Corso HACCP 6/20 ore Responsabile- 27, 28 e 29 Settembre

Corso Formazione Lavoratori rischio Alto e Medio – 15 e 16 Settembre

Corso Formazione Lavoratori rischio Basso e Aggiornamento – 15 Settembre