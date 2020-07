Caldo: salgono a 14 città con massima allerta domani

Bollino rosso e massima allerta sono previsti, per sabato, in 14 città italiane, la metà di quelle monitorate e 4 in più rispetto ad oggi. E’ un fine settimana di fuoco quello descritto dal bollettino quotidiano sulle ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute.

In particolare, il livello 3 di allerta, corrispondente al bollino rosso, è previsto per domani a Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Verona e Viterbo. Tra queste, le 4 città che passano dal bollino arancione di oggi al rosso di domani sono Brescia, Latina, Verona e Viterbo.