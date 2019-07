Caldo a Firenze: due giorni da bollino rosso

A Firenze si aspettano due giorni da bollino rosso tra mercoledì e giovedì.

Mercoledì 24 luglio e giovedì 25 saranno due giorni da bollino rosso a causa del caldo. L’allarme è stato confermato in queste ore dal Comune.

Il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio sulla previsione e prevenzione degli effetti del caldo riporta che: “Si tratta di condizioni di elevato rischio determinate dalle temperature molto alte che oggi raggiungeranno una massima di 38 gradi. Domani secondo le previsioni la colonnina di mercurio salirà fino a 39 gradi, venerdì fino a 38”.

Insomma, delle temperature molto difficili da sopportare, soprattutto per i più piccoli e i più anziani. Per contenere gli effetti negativi del caldo, il comune raccomanda di seguire il decalogo redatto dal ministero della Salute, in modo da prevenire i rischi per le persone più fragili.

In particolare, è necessario limitare l’esposizione alle altre temperature e provvedere prontamente a raffreddare il corpo.