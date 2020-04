Calciomercato- Tutte le notizie di oggi, tra sogni e rinnovi

In attesa che la Serie A riprenda la propria stagione, il calciomercato continua con nuovi scenari.

Juventus: nessuna cessione per Rabiot e Ramsey

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha segnalato i nomi di tutti i possibili giocatori della Juventus che potrebbero finire sul mercato nel corso della prossima sessione.

Tra di loro non ci sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey che secondo il quotidiano resteranno a Torino a discapito del fatto che avrebbero garantito importanti plusvalenze essendo arrivati entrambi a parametro zero.

Inter: Tonali vuole il nerazzurro

Sandro Tonali preferirebbe l’Inter alla Juventus: è l’indiscrezione riportata oggi dal Corriere dello Sport.

Nello specifico, il centrocampista del Brescia crede che in nerazzurro avrebbe più possibilità di giocare in titolare rispetto a quante ne avrebbe in bianconero.

Milan: sirene francesi per Theo

Nonostante la società lo ritenga incedibile, secondo Le 10 Sport il PSG non molla la presa su Theo Hernandez. La squadra francese, infatti, deve trovare un sostituto a Layvin Kurzawa, terzino sinistro che lascerà il club a parametro zero al termine della stagione.

Hernandez è stato pagato la scorsa estate 20 milioni ma, complice 5 gol e 2 assist in 25 partite di Serie A, il suo valore potrebbe essersi già raddoppiato.

Roma: rinnovati i prestiti di Smalling e Mkhitaryan

Smalling e Mkhitaryan resteranno alla Roma sino al termine della stagione nonostante i rispettivi prestiti scadano al 30 giugno. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Petrachi avrebbe già trovato l’accordo con Manchester United e Arsenal.

Ancora in alto mare, invece, la trattativa per i rispettivi riscatti dato che entrambi i club chiedono oltre 20 milioni di euro.

Napoli: nuova offerta del Real per Fabian

Non si allenta la presa del Real Madrid su Fabian Ruiz. Secondo quanto ricostruito da Goal, Florentino Perez avrebbe presentato un’offerta da 50 milioni di euro totali, incluso il cartellino di Luka Jovic.

La volontà del Napoli, però, non è ancora cambiata con Aurelio De Laurentiis intenzionato a rinnovare il contratto del centrocampista spagnolo.

Lazio: il nome a sorpresa di Tare

Noussair Mazraoui, esterno classe ’97 dell’Ajax, è il nome a sorpresa che la Lazio sta valutando per la prossima stagione.