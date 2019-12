Calciomercato: nuovi aggiornamenti e quello che vi siete persi oggi

HAALAND JUVE NUOVI RETROSCENA Come riporta Tuttosport, c’è stato un nuovo contatto, grazie all’intermediazione di Mino Raiola. L’affare sembrerebbe ben indirizzato. Il Salisburgo che riceverebbe i 30 milioni della clausola rescissoria valida solo per gennaio mentre il giocatore (e qui è lo scoglio più grande) vorrebbe almeno 8 milioni annui di ingaggio. NICOLA FAVORITO PER IL GENOA Per la panchina del Genoa avanza il nome di Davide Nicola, che tornerebbe nel capoluogo ligure dopo i tanti anni da giocatore. Sfumano quindi un possibile ritorno di Andreazzoli e l’arrivo di Lopez. Ad oggi, nella testa di Preziosi, è Nicola il favorito per guidare i rossoblù. PELLEGRINI PRONTO ALLA MAGLIA NUMERO 10? Petrachi è pronto a prolungare il contratto dell’ex Sassuolo dal 2022 al 2024, rimuovendo l’attuale clausola da 30 milioni. Pellegrini è il calciatore perfetto per questa Roma: nato nella Capitale, cresciuto calcisticamente a Trigoria, è giovane, italiano e con tantissimi margini di crescita. Non finisce qui lo stesso Petrarchi è propenso a premiarlo e blindarlo: aumento di ingaggio dai 2 attuali a 3 più bonus. In più in futuro, toccherà a lui indossare la fascia da capitano. Probabile, inoltre, che a lui vada la maglia numero 10. Sì, quella di Totti, lasciata libera proprio dall’addio del campione.