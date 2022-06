01 giugno 2022

(AVN) Venezia, 1 giugno 2022

“Non oso immaginare quali scintille potrà produrre una sfida di calcio tra giornalisti e alpini. Di sicuro non sono campioni del pallone, ma di solidarietà sicuramente sì. Auguro loro il sold out, perché il pienone significherebbe raccogliere il massimo da devolvere poi in beneficienza”.

Così il Presidente della Regione Veneto saluta l’iniziativa di TvPressing, un’associazione che riunisce giornalisti e operatori del mondo dell’informazione delle province di Treviso e Venezia, ma di volta in volta con partecipazione di colleghi anche da altre province venete, che, sabato 4 giugno, per festeggiare i 20 anni dalla fondazione, ha organizzato allo Stadio Comunale D’Agostin di Pieve di Soligo (ore 17) un incontro con una rappresentativa di Alpini. L’evento promuoverà la raccolta fondi per l’associazione “Oltre il labirinto” di Godega Sant’Urbano che assiste persone con forme gravi di autismo.

“Tanto tempo fa – ricorda il Governatore – ho giocato anch’io con TVPressing. Non mi ricordo se feci bella figura, ma ricordo quanto bello fu scendere in campo per aiutare qualcuno che ne aveva bisogno e quanto si divertì il pubblico. TVPressing lo fa da 20 anni – prosegue – e grazie alle manifestazioni organizzate sono stati raccolti circa 110mila euro netti. Il team ha partecipato a oltre 200 eventi in Italia e all’estero. Ha visto protagonisti in campo oltre 60 giornalisti di tutte le principali testate venete, ha attratto tanta gente, che si è divertita e ha ringraziato con un versamento per aiutare i meno fortunati. Sono certo che accadrà anche sabato in favore di ‘Oltre il Labirinto’”.

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi collegata all’evento di sabato 4 – causale “penne per l’autismo” – con una donazione sul conto BCC Prealpi IT 09T 08904 62180 021000000850.

Fondata alla fine del 2001, TVPressing ha disputato le prime partite nella primavera del 2002 quando l’associazione fu presentata ufficialmente a Refrontolo nella sede di Astoria Vini, azienda sostenitrice dell’attività di TvPressing insieme al Ristorante da Celeste (entrambi i marchi sono tuttora a fianco del team). La Lotto è da sempre sponsor tecnico per quanto riguarda l’abbigliamento, mentre dal 2005 TvPressing è testimonial dell’Avis regionale.

L’associazione persegue fin dalla fondazione un duplice obiettivo: da un lato essere un punto di incontro e riferimento per una categoria spesso frammentata come quella dei giornalisti, dall’altro promuovere iniziative di solidarietà, soprattutto nell’ottica di dare visibilità ad associazioni di volontariato impegnate a vario titolo nel territorio

Una spinta importante nella fase di avvio di TvPressing fu data dalla Provincia di Treviso, allora presieduta da Luca Zaia; l’attuale governatore della Regione Veneto ha tra l’altro giocato con TvPressing a Conegliano in una partita a favore della popolazione terremotata del Molise. Lo stesso presidente ha coinvolto TvPressing in diverse iniziative per supportare l’attività dei padri Somaschi in Romania a favore dell’infanzia abbandonata, con l’organizzazione di un evento in Romania il cui momento centrale è stato la visita all’ospedale pediatrico e all’orfanatrofio di Targoviste.

Tra le associazioni sostenute – in termini di contributo economico e di promozione dell’attività – ci sono, tra le altre: Anffass; Avi-Associazione volontari per l’Africa; Piccolo Rifugio Vittorio Veneto; Ass. contro la Sclerosi Tuberosa; Ail (Associazione Viezzer); Città della Speranza; Progetto Don Bosco per la Bolivia; Acli; Avis (Tempio del donatore); Fondazione Borgonovo contro la Sla; Telethon; Fondazione Banca degli occhi; Aido; Lilt.

TvPressing è presieduta da Tiziano Graziottin; tra i fondatori del team anche Gianni Favero (vicepresidente), Fabio Scepi, Silvano Piazza e Denis Dellai. Matteo Negro è il dirigente organizzativo dell’associazione, con la collaborazione di Marco Ceotto.